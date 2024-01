Carlo Biado tinumbok kampeonato sa 2nd Chinese Taipei Open 9-Ball

TINUMBOK ni Carlo Biado ang 13-7 panalo kontra kapwa Pinoy cue artist na si Bernie Regalario upang sikwatin ang titulo sa 2nd Chinese Taipei Open 9-Ball Pool Championship na nagtapos kahapon sa Hulks Billiard Hall sa Taiwan.

Ipinakita ni former WPA World 9-Ball Championship king na si Biado ang karanasan nito sa mga makapigil-hiningang laban sa kanilang race-to-13 match kay 19-year-old Regalario.

Nasungkit ng 40-anyos na si Biado ang US$10,000 (P557,000) habang napunta kay Regalario ang US$5,000 (P278,000).

Gumapang sa loser’s bracket si Biado matapos matalo sa kanyang unang match kay Ching Feng Wang, 4-9, ng host country, mabuti na lang at double elimination.

Kaya naman kinailangan niyang sumargo ng apat na panalo para makapasok sa sunod na stage na knockout match.

Kabilang sa mga tigasing tinalo ni Biado ay sina world number one Francisco Sanchez Ruiz ng Spain sa quarterfinals at veteran Taiwanese player Chang Yu-Lung sa semifinals.

Pang-30 sa Matchroom Pool world rankings si Biado, tinalo nito si Vietnamese Bui Truong An, 9-3, para makapasok sa last 16 at talunin si home bet Liu Yun-Cheng, 10-0.

Bago sumabak sa finals si Regalario ay pinatalsik muna nito si world no. 10 Aloysius Yapp ng Singapore, 11-10, upang i ayos ang All-Pinoy finals kay 2021 U.S. Open 9-Ball Championship ruler Biado.

Nakapasok din sa quarters ang isa pang Pinoy na si Michael Feliciano pero nilaglag siya ni Regalario, 8-10, kaya naman naiuwi ng una ang $1,000 premyo.

(Elech Dawa)