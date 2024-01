Nakaupo sa ikatlong puwesto at nakakuha ng 87.1 porsyento na performance rating ang Bicol Saro party-list, na kinakatawan ni Rep. Brian Raymund Yamsuan, sa ‘Boses ng Bayan’ survey na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD).

Nag-abot naman ng pasasalamat si Yamsuan sa kanilang mga tagasuporta.

“I am deeply grateful to our supporters for this recognition. Since being named the first nominee of Bicol Saro, our partylist has been working hard to be the voice in Congress not only of the people of Bicol but of society’s underprivileged sectors. Bicol Saro, through this humble representation, will strive to be even better in serving our people, and in makin¬g good governance viral in our country,” ani Yamsuan.

“The unwavering support for Bicol Saro fuels our commitment to serve the community. Together, let’s continue making a pos-itive impact. Dios mabalos po sa inyong lahat,” dagdag pa nito.

Samantala, nakakuha naman ang Tingog party-list ng 92.8 porsyento na performance rating, Ang Probinsyano party-list na mayroong 88.9 porsyen¬to, na kinakatawan ni Rep. Alfred Delos Santos.

Sunod ang Agimat party-list na may nakuhang 88.6 porsyento, na kinakatawan ni Rep. Bryan Revilla. Sumunod dito ang ACT-CIS party-list na may 88.1 porsyento at 4Ps party-list na may nakuhang 87.2 porsyento.

Ang survey ay isinagawa sa ilalim ng gabay ni Dr. Paul Martinez, isang global affairs analyst at Executive Director ng RPMD.