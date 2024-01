Beteranong manunulat pinagluluksa ng showbiz

Malungkot ang showbiz ngayong Sabado (January 13), dahil sa pagkamatay ng beteranong manunulat na si Mario Bautista.

Kaibigan ng lahat ang turing kay Tito Mario, na kahit prangka sa kanyang mga opinion, palabiro rin sa mga kasama niya.

Madalas nga siyang mag-comment sa mga Facebook wall ng mga taga-showbiz. At lahat ng presscon na pinupuntahan niya ay nagpapa-picture siya na kasama ang iba’t ibang artista, manunulat, direktor, prodyuser.

Kaya naman sobrang lungkot ni Tita Lolit Solis sa pagpanaw ni Tito Mario.

“Na-sad ako…

“Si Mario B na siya kong madalas kabiruan dahil parang kami na lang dalawa ang natira sa grupo nina Ricky Lo, Bibsy Carballo, Wyngard Tracy, at Ethel Ramos. Kaya nga tuwing magkikita kami, joke namin na survivor kaming dalawa.

“Sad ako dahil parang kami ang lumalabas na senior among the younger writers. At happy ako dahil active pa rin kami up to now. We enjoy attending presscon na kadalasan gatecrasher naman ako.

“A certain emptiness mapi-feel mo dahil parang nawalan ka rin ng kapatid dahil kasamahan mo siya ng matagal sa trabaho,” sabi ni Tita Lolit.

Narito naman ang statemeng ng mga kasamahan ni Tito Mario sa panulat, ang grupong SPEEd:

“The Society of Philippine Entertainment Editors extends its deepest condolences on the passing of veteran showbiz journalist Mario Bautista. His indelible contributions to the field have left an enduring impact not only in local entertainment journalism but, more so, in the film and television industry, where his reviews and opinions have helped in raising creative quality for many decades.

“SPEEd, whose members honored their beloved “Tito Mario” with the Manny Pichel Award for Excellence in 2021, join the industry in mourning the loss of a remarkable individual whose passion for storytelling and dedication to his craft will be remembered fondly.

“Our thoughts and prayers are with his family, friends, and colleagues during this difficult time. May he rest in peace.”

Paalam Tito Mario… (Dondon Sermino)