Alexa, KD sabay magpapawis

Ang bongga lang at sabay pang mag-gym ang magka-love team na sina Alexa Ilacad, KD Estrada, ha!

Sa Instagram story ni Alexa ay makikita ang sabay nilang pagwo-workout ni KD.

Sabay ngang magpapawis sina Alexa, KD.

Ang sweet din dahil makikita sa video na sinulyapan pa ni KD si Alexa.

Tila tsinek nga ni KD kung okey lang ba ang babaeng pinakamamahal niya, ha!

Sey ni Alexa sa kanyang IG story, “Workout after work. Let’s go!”

Bukod sa workout video, pinost naman ni Alexa ang picture ni KD na kumakain after nilang mag-workout.

Sa isang Japanese restaurant ‘yon at poke bowl ang kinakain nila na sinabi ni Alexa na so nutritious and filling daw.

Ikinatuwa naman ng KDLex fans na sabay na ngang nagpapawis sina Alexa, KD ay sabay pa silang kumakain.

Sabi naman ng ibang kinikilig sa KDLex, sana raw soon ay sabay na rin nilang aminin na magdyowa na sila.

May ganun?

Well… (Jun Lalin)