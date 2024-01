Tiniyak ng Department of Migrant Workers (DMW) ang pagpapaabot ng tulong sa tinatayang 700 Pinoy sa New Zealand na nawalan ng trabaho matapos biglang magsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan.

Ayon kay DMW Officer-in-charge Hanz Leo Cacdac, mahigit 400 sa 700 overseas Filipino workers (OFWs) na apektado ang nagpasaklolo sa gobyerno.

Sinabi ni Cacdac na pinoproseso na ang tulong pinansyal para sa kanila.

“We have come to the aid of the 452. In process ang kanilang pagbibi¬gay ng financial assistance,” ani Cacdac.

“In addition to this, there are around 50 recipients who are New Zealand residents or dual citizens at sila naman ay tinu-tulungan ng embahada,” paglalahad pa niya.

Ilang employers na rin umano ang nakipag ugnayan sa Labor Attaches na nagpahayag ng interes na kunin ang mga OFW na nawalan ng trabaho.

Bineberipika naman ng DMW ang impormasyon na ilan sa mga nawalan ng trabaho ay nakahanap na ng mali¬lipatan sa New Zealand. (Betchai Julian)