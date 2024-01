100 sako ng Ukay-Ukay nasilat sa Matnog port

Humigit kumulang sa 100 sako ng “Ukay-ukay” ang nasabat sa Matnog Port nitong Enero 11.

Batay sa isang tip na nagmula sa concerned citizen na pinaabot nito sa Coast Guard Sub-Station Matnog, itinimbre nito ang pagdaan ng isang Elf truck sa pantalan na naglalaman ng bulto-bultong pinaghihinalaang ukay-ukay, isang uri ng kontrabando na pinagbabawal ng batas, ayon sa Republic Act (RA) No. 4653.

Nabatid na alas-4:00 ng madaling araw noong Enero 11 nang pumasok ng pantalan ang nasabing truck.

Agad namang nag-inspeksyon ang mga operatiba ng PCG K-9 unit at nang magpositibo ang impormasyon, agad na isinailalim sa kanilang kustodiya ang driver at kasama nito, pati na rin ang truck at sakay na ukay-ukay. Agad ding ipinalam kay Port Police Officer Roema Sarmiento ang insidente.

Ayon sa protocol, ang mga nasabat na kontrabando ay ililipat sa pangangalaga ng Bureau of Customs-Port of Legazpi.

Muling ipinaalala ng Philippine Ports Authority (PPA) na ipinagbabawal ang pagdadala sa mga pantalan ng mga ilegal na kargamento upang maiwasan ang anumang aberya o kaso na pwedeng kaharapin ng sinuman.