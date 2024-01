10 pasaway sa Edsa busway naboldyak

Nilatagan ng traffic violation ticket ang sampung motorista noong Biyernes dahil sa hindi nila awtorisadong paggamit ng EDSA busway, ayon sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation (SAICT).

Ang nasabing pasaway na mga motorista ay nasampolan sa isinagawang operasyon sa Ortigas at Magallanes.

Kaugnay nito’y muling pinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) na iilan lamang sa mga opisyal ng gobyerno ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway.

Nauna nang nilinaw ng Department of Transportation na tanging ang Presidente, Bise Presidente, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Korte Suprema lamang ang binigyan ng pahintulot na dumaan sa busway.