Vilma Santos pumalag sa mga basher

Inamin ni Star for All Seasons Vilma Santos na marami ang nang-iintriga sa kanya nang tanghaling siyang Best Actress sa MMFF 2023.

Sa exclusive interview ni Abante Entertainment Editor Jun Lalin sa ‘Anything Goes’ Abante TeleTabloid show, sinabi ng aktres na sanay na siya sa mga ganung intriga.

“Natatawa nga ako kasi siyempre ang dami-daming nang-iintriga sa akin about getting the Best Actress. Alam niyo, hindi po ako nakikipag-away doon sa Best Actress. Hindi ko po alam, ibinigay po iyon sa akin. Kung kinukuwestiyon nila, ‘yung mga jurors ang tanungin nila kasi wala naman akong alam diyan,” lahad ng veteran actress.

“Ang dami-dami nilang ano [intriga], may nilakad… but then again, sanay na tayo diyan. You know, sometimes you win, sometimes you lose, ganoon lang naman talaga. Sa tinagal-tagal ko na rin sa business na ‘to, hindi naman para gumawa pa ako ng magic sa mga award,” dagdag pa niya.

May mensahe rin siya sa mga namba-bash sa kanya.

“Huwag na ho kayong mag-alala, hindi ko naman sosolohin ‘yan. Kung gusto nila… they can ano… because lahat naman ng naging nominees they gave their best. All of us,” pahayag ng former Batangas governor.

Idinepensa naman ni Jun si Ate Vi at sinabing ayon sa kanyang source, pumabor halos lahat ng hurado sa Star for All Seasons at dalawa lamang aniya ang hindi bomoto rito.

“Sa totoo lang tingnan muna nila ‘yung listahan ng mga juror kung may mabibili doon ‘di ba. Eh ang tataray ng mga ‘yon. Si LT [Lorna Tolentino] po mabait, pero si LT, ‘yung talagang deserving doon siya,” ani Jun.

“Kung titingnan niyo naman po ‘yung mga juror sa kaartehan ng iba doon, alam n’yong imposibleng malakad sila. Kasi ikakasira po nila ‘yun kung hindi po deserving ang mananalo ‘di ba,” dagdag pa ni Jun.

Nagwaging Best Actress si Ate Vi dahil sa mahusay na pag-arte niya sa ‘When I Met You in Tokyo’.

Kabilang sa nag-congratulate kay Ate Vi ay ang isa sa mga Best Actress nominee na si Sharon Cuneta.

At sabi ni Ate Vi sa interview ni Jun ay sobrang na-appreciate niya ‘yon.

Nice!

(Issa Santiago)