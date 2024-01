Magiging misyon ni Finance Secretary Ralph Recto na walisin ang mga tax evader at smuggler sa bansa para matulungan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos na palakasin ang ekonomiya at serbisyo publiko.

Nanumpa na kahapon si Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance at pormal siyang ipinakilala ng Pangulo sa Malacañang Press Corps kasama ang isa pang bagong appointee na si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go.

“Both Secretary Go and Secretary Recto are both distinguished leaders whose expertise, vision and dedication will undoubtedly contribute to the prosperity of our country,” pahayag ng Pangulo.

Pangunahing utos ng Pangulo kay Recto ay isulong ang maayos na pagbabayad ng buwis at epektibong paggasta sa koleksiyon ng gobyerno.

Inatasan ni Pangulong Marcos si Recto na paigtingin ang anti-smuggling campaign ng gobyerno at habulin ang mga hindi nagbabayad ng buwis.

“Pursue tax cheats, starting with the habitual ones who have raised tax evasion not just to an art but into a business,” wika ng Pangulo kay Recto.

Samantala, ipinahayag naman ni Recto na walang ipapatupad na bagong buwis sa kanyang pag-upo sa DOF.

“There are already existing revenue measures that the house has passed and the President has certified as urgent, we will make sure that the senate will be able to pass the same,” wika ni Recto.

Ayon kay Recto, mayroon ng mga panukalang batas sa Kongreso at nakalusot na ito sa Kamara kaya nasa Senado na ang bola para ipasa ang mga ito. (Aileen Taliping/Prince Golez)