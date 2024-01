Shola Alvarez gagawa ng marka sa Galeries Tower Highrisers

Halos lahat ng manlalaro ng F2 Logistics Cargo Movers ay nakahanap ng panibagong tahanan sa Premier Volleyball League (PVL), kabilang rito si outside hitter Shola Alvarez nang tapikin ng Galeries Tower Highrisers para sa 7th season ng liga sa susunod na buwan.

Bukod sa dating National Collegiate Athletic Association (NCAA) MVP mula sa Jose Rizal University (JRU) Lady Bombers ay pinapirma rin sina opposite hitter France Ronquillo galing ng Chery Tiggo Crossovers at National University (NU) Lady Bulldogs setter Renee Mabilangan.

Ito na marahil ang unang pagkakataon na mabibigyan ng opurtunidad ang 28-anyos na spiker na ilabas ang tinatagong husay at tibay ng mga hambalos sa pagsama sa mga batang manlalaro na kalalahok lamang sa nagdaang second All-Filipino Conference, kung saan isang laro lamang ang napanalunan rito para tumapos ng may l1-11 kartada.

“New season, New heights for Shola Alvarez, France Ronquillo & Renee Mabilangan! Welcome to the Galeries Highrisers! We’re thrilled to have you on board bringing your talent and passion to the court,” pahayag ng Galeries sa Instagram post nito, para samahan sina Roma Joy Doromal, Ysa Jimenez, Dimdim Pacres, Raprap Aguilar, Audrey Paran, Andrea Marzan at Grace Bombita.

Nakatakdang sumabak sa kanyang ika-apat na professional club ang 5-foot-6 spiker matapos manggaling sa nabuwag na Cargo Movers ng dalawang seasons, habang naglaro rin ito sa Tacloban Fighting Warays na sumabak noong 2018 Reinforced at Open Conference at PLDT Home Fibr Power Hitters.

Bahagi rin ng koponan sina Mary Grace Berte, Lhara Clavano, Vhima Condada, Sati Espiritu, Jenny Gaviola, Danika Gendrauli, Sarah Gonzales, Mary Jingco, Bien Juanillo, Kim Manzano, Katrina Racelis, Jhona Rosal, Pia Sarmiento, Menchi Tubiera, Shyra Umandal at Jeanette Villareal sa ilalim ni coach Sammy Acaylar, na umano’y magkakaroon ng malaking pagbabago sa kabuuang line-up oras na mahawakan ng bagong magmamay-ari.

Kasunod ng pagkakabuwag ng Cargo Movers ay nagsimulang magtalunan sa kanya-kanyang landas ang star-studded players na kinabibilangan nina Dawn Macandili-Catindig at Jovelyn Fernandez sa Cignal HD Spikers, Ivy Lacsina sa NXLed Chameleons, Ara Galang at Aby Marano sa Chery Tiggo Crossovers, Myla Pablo, Joy Dacoron at Ethan Arce sa Petro Gazz Angels, Kim Fajardo, Majoy Baron at Kim Kianna Dy sa PLDT High Speed Hitters, at Mars Alba patungong Choco Mucho Flying Titans.

Patuloy namang hinihintay ang magiging destinasyon ni outside hitter Jolina Dela Cruz kung saan ito pipirma, subalit masugid na nililigawan ito ng Choco Mucho at Cignal.

(Gerard Arce)