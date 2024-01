Kasado na ang People’s Initiative para kalikutin ang 1987 Constitution, ayon kay Senador Imee Marcos.

Ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa diumano’y plano para isulong ang charter change (Cha-cha) at kabilang dito ang petsa kung kailan maghahanda ang Commission on Elections (Comelec) upang ilarga ang plebisito.

Sa panayam ng CNN Philippines, sinabi ni Marcos na nakatanggap siya ng text message bago mag-Pasko tungkol sa timeline para sa “Project PI”.

“It was fairly detailed, Project PI ang tawag. Timeline, major activities 15 December to 3 January prepare petition, print proposition, signature sheets,” pahayag ng senador.

“Detalyado s’ya hanggang darating sa February, `pag dumating sa February 12 hanggang sa 10 March verify signatures, 11 March and so on,” dagdag pa ng panganay na kapatid ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos.

Kasama umano sa timeline ang eksaktong petsa ng En banc session ng Comelec gayondin kung kailan maghahanda ang komisyon para sa isang plebisito na gagawin sa Abril 9.

Ang nasabing plebesito ay nakatakda umano sa Hunyo 17, na sesertipikahan at aaprubahan ng Comelec sa Hulyo 9.

Sabi pa ni Marcos, nakatanggap rin siya na isa pang text message mula sa kanyang source sa Kamara na pagkatapos ng Bagong Taon, kada district congressman at mayor ng mga pangunahing siyudad sa bansa ay binibigyan ng P20 milyon kapalit ng 20,000 pirma na ibibigay nila sa Enero 13.

Nauna nang naghain si Marcos ng isang resolusyon para imbestigahan ng Senado ang diumano’y suhulan para sa signature drive sa PI.

Kinastigo rin kamakailan ni Marcos ang dagdag ng P14 bilyon sa ilalim ng 2024 budget ng Comelec at tinawag pa niya itong “cash-sunduan”.

Bilang chairperson ng Senate committee on electoral reforms, sinabi ni Marcos na nalaman lang niya ang hirit na dagdag-pondo ng Comelec na gagamitin umano sa pagtayo ng tanggapan at dagdag na suweldo ng kanilang mga kawani.

Subalit hindi naman umano binanggit ang paggastusan para sa anumang plebisito.

“Wala namang binabanggit na charter change. I’m really puzzled because I wasn’t privy to the bicam. Truth be told, I haven’t been attending the bicam because they are like two-minute photo ops, there’s no real debate conducted,” ani Marcos. (Dindo Matining)