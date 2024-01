Problemado namaril, 2 magkainuman tsugi

DALAWANG magka-inuman ang bumulagta nang mapadaan ang isang problemado umanong lalaki at big­lang namaril sa lugar sa San Antonio, Quezon noong Huwebes.

Binawian ng buhay sa Villa Hospital sa Lipa City ang mga biktimang sina Jay-R Matanguihan, 30-anyos, isang negos­yante at residente sa Barangay San Jose at Mark Johndel Robles, 22-an­yos, production operator sa isang electronics company at taga-Barangay Barangay Poblacion, kapwa sa nasabing bayan.

Ayon sa report, nag-iinuman ang dalawang biktima kasama ang ilang kaibigan sa loob ng isang meatshop sa Barangay Sampaga nang dumating ang nakamotorsiklong suspek at may hinanap na tao bandang alas-12:30 nang tanghali.

Nang tanungin ito ng grupo, nagalit umano ang suspek at binantaan ang mga ito na huwag nang makisali sa kanyang problema.

Kasunod nito’y bigla umanong bumunot ng baril ang suspek at pinaputukan ang grupo kung saan tinamaan ang mga biktima sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Mabilis na umalis ang suspek matapos ang pamamaril.

Ayon kay P/Cpt. Hubert Reuben Jabrica, hepe ng San Antonio Police, napagbalingan ng suspek ang mga biktima nang hindi nito agad nakita ang kanyang target.

Tinutugis na ng pulisya ang suspek na mahaharap sa dalawang kaso ngmurder.

(Ronilo Dagos)