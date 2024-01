Kasabay ng panawagan para suportahan ang Pilipinas para makamit ang mga pagbabago at pag-angat ng ekonomiya, ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic corps na nakabangon na ang bansa mula sa epekto ng COVID-19 pandemya.

Ipinahayag ito ng Pangulo sa taunang Vin D’Honneur na ginanap sa Malacañang nitong Huwebes ng gabi (Enero 11) kung saan dumalo ang mga diplomat mula sa iba’t ibang bansa na nakatalaga sa Pilipinas.

Sa kanyang mensahe sa mga dumalong diplomat, sinabi ng Pangulo na nakabuwelo na ang bansa sa epekto ng pandemya gayondin sa giyera ng Russia at Ukraine, pati na ang gulo sa Middle East.

Binigyang-diin ng Pangulo na “back to business” na ang bansa patunay dito ang gumagandang takbo ng ekonomiya at pagtaas ng target na paglago nito mula sa 6 hanggang 7 porsiyento nitong 2023.

Dahil dito, sinabi ni Pangulong Marcos na umaasa siyang magtuloy-tuloy ang pagganda ng sitwasyon sa tulong ng iba’t ibang partners at stakeholders, pati na ang diplomatic corps upang matugunan ang mga problema sa kahirapan, seguridad sa pagkain, peace and order, kalusugan, trabaho, at hanapbuhay. (Aileen Taliping/Prince Golez)