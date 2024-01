Paulit-ulit na brownout, nakaka-burnout na

Laman ng balita ang malawakang brownout na sumalubong sa bagong taon ng milyun-milyon nating mga kasimanwa sa Panay at Guimaras.

Hindi na lang sa Panay at Guimaras Islands ang apektado sa mga ganitong pagkakataon. Ilang beses na rin tayong nakaranas ng malawakang blackout gaya nito at pwede ulit mangyari ito hindi na lang sa Panay Island kundi sa iba’t ibang bahagi ng bansa kung hindi natutumbok ang puno’t dulo nito.

Kapag brownout siyempre apektado ang ating mga tahanan — kung online ang trabaho ni nanay o tatay, walang internet at hindi siya makakapagcharge ng laptop o cellphone na gamit sa hanapbuhay. Hindi mapagagana ang electric fan o kaya ang ilaw na makakapagbigay ginhawa sa atin kung tayo ay matutulog o di kaya ay may kailangang tapusin na assignment at schoolwork ang mga bata.

Hindi lang sa mga household matindi ang epekto ng power interruptions, kundi higit din sa mga maliliit na negosyo at tourist destinations sa mga isla na ito. Kung malaki-laki kang establisyemento, paniguradong may generator set ka pero kung maliliit na tindahan, tapos na. Umangal nga ang mga sari-sari store na nasira ang paninda nilang frozen food.

Nagtiis sila sa dilim, napilay ang operasyon ng mga opisina ng gobyerno, ospital, at eskwelahan.

Parang kailan lang noong huling imbestigasyon ng Senado tungkol sa power outage sa bansa, tapos wala pang isang taon, may bago na namang eksena. Heto na naman tayo, panibagong imbestigasyon na naman para sa bago na namang blackout. Seryoso, ‘di ba nakaka-burnout?

Nasa gitna ng kaguluhan ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP). Kahit si Presidente at ang Department of Energy sila ang itinuturong nagkulang bilang system operator.

Ilang beses ko na ring ipinunto sa nakaraang mga pagdinig ang kabiguan ng NGCP na gampanan ang obligasyon nito sa bayan. At kung sila man ay mapatunayang nagkulang, wala na dapat diskusyon. Dapat nang simulang repasuhin ang kanilang prangkisa. Matagal na ring sinabi ng National Transmission Corporation (TransCo) na handa itong gampanan ang obligasyon ng NGCP bilang system operator.

Bilyon-bilyon ang kinikita ng NGCP pero marami sa ating mga kababayan ang nagtitiis pa rin sa unstable na suplay ng kuryente Hindi rin natin dapat kalimutan ang isyu sa seguridad ng ating bansa dahil 40 percent ng NGCP ay pagmamay-ari ng Tsina.

Walang Pilipino ang deserve na mamuhay sa patay-sinding kuryente lalo pa’t halos malaking bulto ng ating kinikita ay napupunta sa pagbabayad ng electric bill kada buwan. Kung may hadlang sa pangarap natin na magkaroon ng reliable at abot-kayang kuryente, dapat na itong tanggalin. ###