Nesthy Petecio, PH boxing team magpapatigas sa Australia camp

PAMUMUNUAN nina 2020+1 Tokyo Olympics silver medalists Nesthy Petecio at Carlo Paalam ang 12-kataong delegasyon ng Association of Boxing Alliances of the Phippines (ABAP) na magpapatigas para sa inaasam na pagbabalik sa ngayong taon na Paris Olympics sa gaganaping training camp sa Australia.

Matatandaan na huling nakapagwagi ng gintong medalya sa nakalipas na Cambodia Southeast Asian Games sina Paalam, Ian Clark Bautista, Paul Julyfer Bascon sa lalaki at si Petecio sa kababaihan, habang nakapilak naman sina Rogen Ladon, Norlan Petecio, John Marvin, Irish Magno, at Riza Pasuit, may tanso naman si Markus Cezar Tongco.

Nakapagwagi si Eumir Felix Marcial ng pilak na medalya sa pinakahuling sinalihan ng koponan na 19th Asian Games sa Hangzhou, China upang agad na makapagkuwalipika at makabalik sa ikalawang sunod na pagkakataon sa Olympics na gagawin naman sa Paris, France.

Ang delegasyon na aalis ngayong Enero 13 para sumailalim sa training camp sa Australia ay kinabibilangan nina Paalam sa 57kgs, Petecio sa 57kgs, Ladon sa51kgs, Mark Ashley Fajardo sa 63.5kgs, Paul Julyfer Bascon sa 63.5kgs, Marjon PIanar sa 71kgs, Ronald Chavez, Jr sa 71kgs at John Nobel Marvin sa 92kgs.

