Nangunguna ang National Capital Region (NCR) sa malalaking siyudad sa mundo na may pinakamabagal na oras ng biyahe, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).

Bukod sa lumalalang bilang ng mga sasakyan sa kalsada, sinabi ng MMDA na isa pang dahilan ng pagbagal ng daloy ng ttapiko sa Metro Manila ang pagparada kung saan-saang lugar.

“Let’s say the road is four lanes, northbound two lanes, southbound two lanes, kung paparadahan natin `yan each lane on both bounds, mababawasan ng linya o madadaluyan ng traffic, imbes na `yung volume ng mga kotse na makakadaan sa kalsada mababawasan because of meron naka-illegally park,” pahayag ni MMDA Special Operations Group-Strike Force officer-in-charge Gabriel Go.

Base sa pag-aaral umano ng TomTom, ang Dutch Navigation and Digital Mapping Group, lumalabas na tumatagal ng dalawang minuto at 30 segundo para makausad ang sasakyan ng 10 kilometro sa NCR.

“That’s the reason or concept behind ng Special Operations Group Strike Force na mag-intensify ang clearing operations natin not only limited to the Mabuhay Lane but also to the major thoroughfares,” sabi ni Go.

Dagdag pa nito na may mga lugar na pinapayagan ang street parking katulad sa UP Village na may piling kalsada na puwede ang one side parking pero mayroon ding mga kalsada na hindi pinaparadahan. (Betchai Julian)