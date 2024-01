Nag-dinner sabay uwi ng Pinas: Ivana ginawang Cubao ang HK

Iba rin si Ivana Alawi!

Ka-level na talaga niya ang mga mayayamang tao sa Pilipinas, na ginagawang Cubao, o Quiapo ang Hong Kong.

Imagine, nagpunta sila ng mga kaibigan niya sa Hong Kong para lang mag-dinner. At kinabukasan, umuwi na ng Pilipinas.

“Tara dinner tayo sa Hong Kong. Uwi din bukas,” chika ni Ivana sa kaibigan niya.

“Okay, go! Tara!” sagot ng best friend niyang non-showbiz.

At `yun nga, literal na kumain lang daw sila sa Hong Kong, at umuwi rin the following day.

Well, bongga naman, di ba? At iba rin kapag may bff ka na sakay na sakay ang trip mo sa buhay.

Kaya ang mga netizen, sa halip na mainggit, tila na-inspire pa sa ginawang ito ni Ivana at ng kaibigan niya.

“I’ll work hard until I can do this too. ‘Yung gagawing Manila to Baguio ang Manila to HK. You all inspire me to have a better future. Keep inspiring a lot of people.”

“Iba talaga ‘pag mayaman, ginagawang kanto ang Hong Kong, ginagawang jeep ang eroplano.”

“Sanaol ganito ang buhay, ‘yung ginagawang kabilang kanto lang ang HK.”

“Ang chuchal nila, di ba? Pero, inggit ako sa BFF goals oh.”

Well, ganiyan talaga ang mga mayayamang celebrity. Tulad nga ni Vice Ganda, na nag-Hong Kong para mag-shopping, at kinabukasan ay bumalik din agad ng Pilipinas.

Na sa halip na mainggit ka nga, mas hahangarin mo na maging successful para magawa ang mga nagagawa nila.

(Dondon Sermino)