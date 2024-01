Mga kabataang Pinoy umeksena sa NBA game 

NEW YORK CITY – Nabigyan ng pagkakataon ang 13 kabataan Pinoy na makasama ang mga NBA players ng koponang ng Brooklyn Nets at Portland Trailblazer.

Pinangunahan ng Philippine Independence Day Council ang Filipino Heritage Night na ginananap Barkley Center sa Brooklyn New York.

Sinimulan ang pagdiriwang sa pagkanta ng US national anthem ng mga talented Pinoy singers mula sa ibat-ibang sektor sa New York.

Nakasama rin ng PIDCI Youth ang mga manalalaro ng Brooklyn Nets at Portland Trailblazer.

Napagbigyan ding makapag-free throw ang PIDCI Youth habang pinapanood sila ng mga NBA player bago magsimulan ang laban ng dalawang koponan.

Ayon kay Philippine Independence Day Council President Arman David malaking bagay ang ganitong event para sa Filipino American Youth.

“ It was definitely a wonderful opportunity and experience for our youth. PIDCI is a proud partner of Filipino Heritage Night. Our PIDCI Theme this year is Preserving Our Culture and Heritage to Unite Generations and this was the perfect event to align with our goal.”

Proud youth naman ang 11-taong gulang na si Alfred na kabilang sa 13 PIDCi youth na nabigyan ng oportunidad na makasama sa 13 kabataan na naimbetahan sa NBA Heritage night.

“ It was a great experience being on the court for the National Anthem representing our Filipino Youth. I was proud to wear our Pinoy Hats and seeing so may Filipinos there.”

(Dave Llavanes Jr.)