Kahit cancer-free na: Miles habambuhay na gamutan

Sa edad na 26 ni Miles Ocampo, nakakaloka ang pinagdaanan niya!

Naikuwento nga niya `yon sa chikahan nila ni Karen Davila sa YouTube channel ng huli.

Kuwento ni Miles, last year nga ay inoperahan siya para tanggalin ang kanyang thyroid glands matapos ma-diagnose na may papillary thyroid carcinoma.

Kuwento pa niya, hindi raw niya alam na cancer na pala ang kanyang sakit at nalaman lamang niya matapos ang matagumpay na operasyon.

‘Yun din ang panahon na bago siya mag-taping ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin, na sa unang araw pa lang ay napakahirap na agad ng eksena.

“Firs taping day ko, ito `yung scene na nanganganak ako sa palengke. Grabe ang kaba ko. First take, first day, ganun kabigat agad.

“At that time, ‘yun din ‘yung bago ako magpa-checkup ng thyroid cancer. So, talagang hirap na hirap ako. Para akong hapong-hapo. Tapos ang bilis kong mapagod.

“Kaya talagang noong nangyari lahat, noong ma-recognize ang trabaho ko, talagang napakalaking… thank You Lord,” kuwento ni Miles.

Anyway, bagamat cancer-free na raw si Miles, habambuhay na siyang iinom ng gamot.

“Ayaw pa nilang sabihin ‘yung cancer sa akin. Kung hindi ko pa po siya naagapan, posible talagang kumalat.

“Nalaman kong cancer siya nung after na nung operation… I’m cancer-free but ‘yun na nga maintenance for life. ‘Yung meds ko, habambuhay na siya and doon na ako naka-base, kumbaga ‘yung weight ko rin doon na siya magbi-base kung tataba or papayat kasi every two months kailangan kong magpa-blood test para i-check kung ia-adjust ba ‘yung dosage ganyan,” pahayag pa ni Miles.

Bilib na bilib nga ang mga fan kay Miles, na kahit ganun nga ang pinagdaanan nito, magaan niya itong tinanggap.

Heto nga ang kanilang komento:

“Ang bigat ng kabuuan ng conversation dahil sa mga pinagdaanan niya, pero hindi mo mararamdaman kasi napaka-positive ng vibe niya. Masaya ako for you Miles. Thank you Ms. Karen for this content.”

“So happy for Miles. Deserve niya lahat ng blessing sa buhay niya. Magaling siyang artista. Sana Lord hindi na bumalik ang cancer.”

“Malaking bagay sa kanya ang Eat Bulaga. Dahil sa Eat Bulaga, mas marami ang humanga sa kanya, nakita ang iba pa niyang talento.”

Kasabay nga ng mga komento nila ang dasal na huwag nang bumalik ang cancer, o huwag nang dapuan pa ng kung anong sakit si Miles, na napakabait na bata nga raw.