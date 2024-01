Ka-lebel na si The King! Donovan Mitchell nagliyab, Cavaliers pinaluhod Nets

LUME-LEVEL si Donovan Mitchell kay LeBron James.

Umiskor ng season-high 45 points si Mitchell at itinumba ng Cleveland Cavaliers ang Brooklyn Nets 111-102 sa dayo ng NBA sa Paris, France nitong Huwebes.

Inilista ni Mitchell ang 16th 40-point game niya sa pangalawang season sa Cleveland. May 12 rebounds, 6 assists at 4 steals pa siya para akbayan ang record ni James na tanging Cavaliers na may at least 45 points, 10 boards, 5 assists at 3 steals sa isang laro.

Kinana ni Mitchell ang first 6 points ng laro at kumaripas sa 16-4 lead ang Cavs, naging 54-34 sa half bago pinabuka 60-34 sa bukana ng third quarter.

“I thought Donovan was phenomenal at giving the audience and us what they came to see and what we needed to go and win the game,” ani Cleveland coach JB Bickerstaff.

Puro palabas ni Donovan ang laro sa Accor Arena dahil hindi nakapalag ang Nets. Kabilang sa nanood sina dating NBA stars Tony Parker at Joakim Noah, at si soccer star Kylian Mbappe.

Nagdagdag ng 21 points si Caris LeVert sa Cavs, kinumpleto ni Jarrett Allen ang career-best eighth straight double-double sa 12 points, 12 rebounds.

May tig-26 points sina Mikal Bridges at Cam Thomas sa Brooklyn.

Ikinalat ni Mitchell ang 21 points niya sa fourth quarter mula apat na 3s para salagin ang tangkang balik ng Nets.

(Vladi Eduarte)