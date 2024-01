Babalik si dating Finance Secretary Benjamin Diokno sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) matapos palitan sa kanyang puwesto ni Batangas Rep. Ralph Recto na nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang nitong Biyernes, Enero 12.

Sa isang press briefing sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na tinanggihan ni Diokno ang bakante pang puwesto sa Maharlika Board at mas piniling bumalik sa BSP.

“He felt that it was time for him to return to his natural habitat in the Bangko Sentral and in the Monetary Board,” ayon kay Pangulong Marcos na nagpahayag din ng pasasalamat sa paglilingkod ni Diokno sa kanyang gabinete.

Bagong naging kalihim ng Department of Finance ay nagsilbi si Diokno bilang BSP governor.