Cianne Domingo pinagpalit ng dyowa sa kapwa lalaki

Trending sa social media ang nakakalokang rebelasyon na binunyag ni Cianne Dominguez, na ipinagpalit siya sa lalaki ng kanyang ex-boyfriend.

Sa ‘EXpecially For You’ segment ng ‘It’s Showtime’ ay nagbigay opinyon si Cianne tungkol sa mga ipinagpalit ng dyowa sa ibang lalaki.

“Kapag sa babae ka pinagpalit maisip mo na parang ano bang wala na meron siya? Parang pwede mo pa mabago, pwede mo pa mahabol, pweda ka pa balikan. Kung sa lalaki ka pinagpalit, iisipin mo wala nang ibang rason at hindi mo na siya puwedeng balikan. Wala ka nang magagawa,” sey ni Cianne, na dati ring contestant sa ‘It’s Showtime Sexy Babe’.

At umamin nga ito na sa naging karanasan niya at ang matinding chika pa niya ay hinabol niya ang ex niya.

“Yes, na-experience ko siya. Masakit kasi ‘yung bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na tinanong kung bakit ako pinagpalit, kasi ‘yun na ‘yon. Respeto na lang sa kung ano ‘yung gusto niya.

“Sinubukan ko pa rin naman, sinabi ko sa kanya na kung bisexual ka at ako naman ‘yung love mo, okay lang sa akin,” kuwento niya.

Pero ang mas nakakaloka, ay noong tinanong ni Vhong Navarro kung kilala ba niya ‘yung lalaking ipinalit sa kanya ng ex niya.

“Sa ex-boyfriend ko rin, pero masaya ako para sa kanila. Engaged na sila,” sagot ni Cianne.

Kaloka, di ba? Imagine, parehong ex-boyfriend mo ang nagkatuluyan.

Sabi nga ng mga netizen, the plot twist is very pang-teleserye. Masakit talagang ipagpalit ka, lalo na kung dalawang ex mo pa ang nagkatuluyan.

Pero, all is well na raw kay Cianne ngayon, dahil napapanood na siya sa ‘It’s Showtime’ araw-araw. (Dondon Sermino)