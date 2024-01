Pinabantayan ni Bureau of Internal Revenue (BIR) Commissioner Romeo Lumagui Jr. sa kanyang mga kawani ang kinakaltas at nire-remit na withholding tax ng iba’t ibang tanggapan ng pamahalaan pati na mga government-owned and controlled corporation (GOCC).

Sa Revenue Memorandum Circular No. 1-2024, pinuna ni Lumagui na sa electronic tax remittance advice (eTRA) system sinasama ng mga ahensiya ng pamahalaan ang mga penalty para sa late filing at payment ng withholding tax samantalang sa electronic filing and payment system (eFPS) dapat ito ginagawa.

Aniya, ang eTRA ay para sa pagbabayad lamang ng withholding tax at hindi kasama ang internal revenue taxes at mga penalty.

Inawat ni Lumagui ang mga national government agency at iba pang tanggapan ng pamahalaan sa paggamit ng eTRA sa pagbabayad ng penalty. Aniya, basic withholding tax lamang dapat ang binabayaran doon at ang mga penalty ay sa mga authorized agent bank.

Sabi ni Lumagui, pananagutin ng BIR ang mga kawani ng pamahalaan na palpak sa pagkaltas at pag-remit ng tamang withholding tax sa kanilang mga ahensiya. (Eileen Mencias)