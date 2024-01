Big Lagoon kikilalanin bilang SMC-PSA Horse of the Year

MAGIGING makulay ang gabi ni Big Lagoon dahil nakatakda itong parangalan sa magaganap na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association Awards Night sa Enero 29 sa grand ballroom ng Diamond Hotel.

Napiling PSA Horse-of-the-Year si Big Lagoon matapos ang matagumpay na kampanya nito sa nagdaang 2023 kasama ang pagsikwat ng back-to-back Presidential Gold Cup crown noong Disyembre 17.

Nasaksihan ang husay ni Big Lagoon sa nasabing prestihiyosong karera sa industriya ng karera na PGC, kung saan ay tinalo niya ang mga tigasin at champion horses na kalahok kabilang ang mahigpit na karibal na si Boss Emong.

Pag-aari ni Melaine Habla, kasama si Big Lagoon sa major awardees ng mga atletang nagbigay ng karangalan sa mga international competition tulad ng Southeast Asian Games.

Panglima si Big Lagoon sa nakadalawang sunod na kampeonato sa PGC kaya naukit ang kanyang pangalan sa history ng Philippine racing.

Nakahilera na ito sa mga kabayong sina Fair And Square (1981-1982), Sun Dancer (1989-1990), Bulldozer (1996-1997) at Wind Blown (2000-2001).

Kasama sa major awardees sina Asian Games gold medalists Meggie Ochoa at Annie Ramirez at Asian champ Carlos Yulo habang si EJ Obiena ang Athlete of the Year na tatanggap ng major award mula sa oldest media organization ng bansa na ginigiyahan ni The Philippine Star sports editor Nelson Beltran bilang president.

Ang traditional Awards Night ay hatid ng 24/7 sports app ArenaPlus, PSC, POC, PLDT/Smart, Milo at Cignal bilang major sponsors, at PBA, PVL, 1-Pacman Partylist Rep. Mikee Romero at Rain or Shine.

(Elech Dawa)