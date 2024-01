Nagpahayag ng pasasalamat si Bicol Saro party-list Rep. Brian Raymund Yamsuan sa mataas na rating ng kanilang partido sa performance survey na isinagawa ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD).

Base sa survey, nasa ikatlong puwesto ang Bicol Saro sa nakakuha ng pinakamataas na performance rating.

“I am deeply grateful to our supporters for this recognition. Since being named the first nominee of Bicol Saro, our party-list has been working hard to be the voice in Congress not only of the people of Bicol but of society’s underprivileged sectors,” sabi ni Yamsuan.

Nangako si Yamsuan na pagbubutihin pa ng kanilang partido ang paglilingkod sa mamamayan para mag-viral sa buong bansa ang good governance.

Nakakuha ang Bicol Saro ng 87.1% sa survey na isinagawa mula Disyembre 27, 2023 hanggang Enero 5, 2024.

Bagamat si Yamsuan ay umupo lamang noong Pebrero 22, 2023, nakapaghain na ito ng 73 panukala kung saan 24 ang inaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa, at isa ang naging batas na.

Ayon sa RPMD, ang Tingog party-list nina Rep. Yedda Marie Romualdez at Jude Acidre ang nanguna sa survey at nakakuha ng 92.8%. Tabla naman sa ikalawang puwesto ang Ang Probinsyano ni Rep. Alfred delos Santos (88.9%), Agimat ni Rep. Bryan Revilla (88.6), at ACT-CIS nina Representatives Edvic Yap, Erwin Tulfo, at Jocelyn Tulfo (88.1%). (Billy Begas/Eralyn Prado)