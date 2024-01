Ate ni Kathryn may patama kay Daniel? 

Usap-usapan ngayon ang cryptic post ng ate ni Kathryn Bernardo na si Kaye na isang nurse.

Pinost kasi niya sa kanyang mga social media accounts ang photo ng isang vendetta mask or anonymous mask na may text na, “We know what you did last summer,” at “If you took it there, first of all let me say.”

Pero ang mas naging pasabog sa kanyang post ay ang naging caption niya.

Sey nito, “(2017, 2018, 2019, 2021, 2023) – (with 2 clapping hands emojis, trophy emoji, and performing arts emoji) and the very first one that I know (2014) (with eyes emoji).”

Agad in-assume ng netizens, lalo na ng mga fanney na patungkol kay Daniel Padilla ang post ng ate ni Kath.

Sey pa nila, ang mga taon daw na nabanggit ay ang mga taong nagka-problema sina Kath at Daniel sa kanilang relasyon, ha!

Patama rin daw ang mga emoji na ginamit nito na ang ibig sabihin daw ay magaling magtago or magpanggap.

Nakakaloka lang ang mga netizen na nag-one plus one agad tungkol sa mga post ng mga taong nakapaligid kina Kath at Daniel.

Teka! Magpaliwag kaya si Kaye tungkol sa cryptic post niya?

Well…