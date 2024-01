8 tres isinalpak! Bennie Boatwright binalikat Beermen sa twice-to-beat

Laro ngayong Sabado: (Legazpi, Albay)

6:30pm – Ginebra vs NLEX

NAMBARAKO ng 44 points si Bennie Boatwright at tinapos ng San Miguel ang elimination round ng PBA Commissioner’s Cup sa tono ng 125-117 win kontra Blackwater sa Smart Araneta Coliseum Biyernes ng gabi.

Sa panglimang sunod na panalo ay akyat sa 8-3 ang Beermen, No. 2 o No. 3 seed ay sigurado na sa top four na twice-to-beat sa quarterfinals. Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, alinman sa NorthPort o Rain or Shine ang toka ng SMB sa next round.

Mula sa field ay 16 of 28 at 8 for 17 sa labas ng arc si Boatwright, may palamuti pang 12 rebounds at 5 assists.

Balik na rin mula injury sina June Mar Fajardo (left wrist) at Jeron Teng (back). Nagsumite si Fajardo ng 11 points, 9 rebounds at 6 assists sa 33 minutes, may 5 markers si Teng lahat sa first quarter.

Pinangunahan ng 15 points ni CJ Perez ang apat pang locals ni coach Jorge Gallen na naka-double figures. May 14 markers, 6 dimes si Terrence Romeo at 12 points kay Jericho Cruz.

Namigay ng 31 assists ang Beermen kumpara sa 22 ng Bossing.

Ayaw sumuko ng Blackwater, naiwan hanggang 73-56 sa bukana ng third quarter pero gumapang pabalik. Sa pangunguna ni Chris Ortiz ay kinubra ng Bossing ang first 10 points ng fourth para idikit 98-96, bago huling inilapit 107-106 sa split ni Bradwyn Guinto.

Umatake sa loob si Fajardo, sinundan ng tres ni Chris Ross at muling umagwat ang Beer 112-106. Sa back-to-back baskets ni Don Trollano – pangalawa ang nakumpletong and-1 play ay bumuka pa ang bentahe sa 117-108 papasok ng last 2 minutes.

“Maybe we lapsed, but at the end of it they (players) stayed composed and when it went down to two, they knew where to go and when to pass the ball,” ani Gallent.

Natapos ang conference ng Bossing sa 1-10, hindi na nanalo matapos ipanalo ang first game 103-84 kontra Converge.

Sumabay ng 43 points, 15 rebounds si Ortiz na naka-anim na tres din, may 15 si Tyrus Hill sa Blackwater. (Vladi Eduarte)