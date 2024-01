2 tiklo sa P1M pekeng sigarilyo

NASA P1.6 milyong halaga ng mga pekeng sigarilyo ang nasamsam ng magkasanib na operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) – Batangas Provincial Field Unit at Rosario Batangas Municipal Police Station mula sa dalawang suspek sa Rosario, Batangas noong Huwebes.

Nahaharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Rights Code of the Philippines at Republic Act 10643 o An Act To Effectively Instill Health Consciousness Through Graphic Health Warnings On Tobacco Products ang mga suspek na sina alyas ‘Mark’ at ‘Ronnie’, kapwa residente sa Barangay Tulos, Rosario, Batangas.

Nasamsam sa kanila ang 26 kahon ng mga pekeng sigarilyo na nasa P1,601,730.00 ang halaga.

Dinala ang mga ito, kasama ang mga nakum­piskang sigarilyo, sa tanggapan ng CIDG Batangas PFU.

Isinagawa ng mga awtoridad ang operasyon sa Barangay San Carlos, Rosario bandang alas-12:00 nang tanghali matapos na magreklamo ang isang kompanya ng sigarilyo sa pamemeke umano sa kanilang mga produkto.

Pinuri naman ni PBGen. Paul Kenneth T. Lucas, Regional Director ng PRO-CALABARZON, ang lahat ng operating unit na sangkot sa matagumpay na pagdakip sa mga suspek at pagkumpiska sa mga pekeng sigarilyo.

Tiniyak din ni Lucas sa publiko na nananatiling nakatuon ang Calabarzon PNP sa pagbuwag sa mga ilegal na aktibidad sa rehiyon.

(Ronilo Dagos)