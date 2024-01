Bumaba sa posisyon bilang SBMA Chairman and Administrator si Jonathan Tan matapos maglingkod ng walong buwan at pinalitan ng isang lokal na negosyante. ngayong araw ng Biyernes, Enero 12, 2024.

Kasabay ng panunumpa ng bagong SBMA Chairman and Administrator na si Edwardo L. Aliño at nanumpa din si Tan bilang bagong Undersecretary ng Department of Interior Local and Government.

Sinabi ni Tan na ang kanyang paglingkod sa freeport ay maikili ngunit mahalaga.

“Binigyan ako ng pagkakataon na maglingkod sa ahensya. Dadalhin ko ang lahat ng masasayang alaala na kasama ko kayo,” aniya sa mensahe sa mga empleyado ng SBMA nitong Biyernes.

Si Tan ay dating alkalde ng bayan ng Pandan sa lalawigan ng Antique.

Samantala, sa panayam ng Abante ay hindi sya nagbigay ng dahilan kung bakit sya nagbitiw sa mataas na posisyon sa SBMA na I binigay sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Abril nakaraang taon.

(Jennifer Go)