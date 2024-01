Yassi nag-audition sa Korean movie

Kasali si Yassi Pressman sa Korean movie na ‘The Guardian’ na co-produced ng Viva Films.

Mga bida sa nasabing pelikula ang South Korean stars na sina Nam Woo Hyun, Park Eun Hye (na sumikat sa Pilipinas dahil sa seryeng ‘Jewel in the Palace’), at Han Jae Seok.

Gumaganap si Yassi bilang si Sandara na nangangarap maging K-pop star.

Kahit co-producer and Viva Films sa ‘The Guardian’, hindi naging madali kay Yassi na mapasama sa nasabing pelikula.

Pinag-audition daw siya at pumayag naman siya.

Bukod sa pinag-drama, pinag-comedy, kumanta’t sumayaw rin siya s audition bago napasali sa pelikula.

At siyempre, sobrang proud si Yassi.

Magandang start nga raw ng kanyang 2024 ang ‘The Guardian’.

Pinasalamatan nga ni Yassi ang producers ng pelikula, ang Viva Films, Parallax Studio, Robosheep Studios, GV Labs, at Will Studios sa pagkakapili sa kanya para mapasama sa ‘The Guardian’.

Sabi pa ni Yassi, pinag-pray talaga niya na matuloy siya sa nasabing pelikula dahil malaking karangalan na maging parte siya ng cast nito.

“Last year pa po pinagpe-pray ko na ang project na ito. Malaking karangalan po for me na maging parte ng pelikulang ito,” sey ni Yassi.

Sa ngayon ay nagsu-shooting pa ang ‘The Guardian’ at hindi pa alam kung kailan ito ipapalabas sa mga sinehan.

(Jun Lalin)