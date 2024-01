Xyriel, Elijah hanggang ‘one night stand’ lang

Anong serye kaya ang tinutukoy ni Elijah Canlas na hindi naging maganda ang karanasan niya?

Aba, dahil pala sa seryeng `yon, muntik na niyang layasan ang showbiz, ha!

“Honestly, it was not fun. Made me want to quit acting. Kaya medyo iniwasan ko ang TV for the longest time.

“Pero dahil sa team na ito, um-oo ako. And noong na-pitch sa akin, it was something…that was exciting, kaya pumayag ako. Ang saya lang ng experience.

“Ang TV kasi, se series, iba talaga siya. It’s like an exercise on discipline, urgency kung gaano ka kabilis mag-internalize, kung gaano ka kabilis mag-memorize. Discipline talaga.

“I don’t mind doing it again! And I’m super pasalamat talaga sa Dreamscape dahil sa tiwala na binigay nila sa akin,” sabi ni Elijah.

Anyway, punong-puno pa rin ng kilig ang tandem nila ni Xyriel Manabat, ha! Sa episode nga na pinalabas noong Wednesday ng gabi, nakakaloka ang expression sa mukha ng karakter ni Elijah, na gustong-gusto niyang makasama, makasayaw ang karakter ni Xyriel, ha!

Ang bongga ng mga emosyon nila, at madadala ka talaga sa kanila, lalo na kay Elijah, na mabubura nga ang masasamang nagawa niya, o yung pagiging maangas niya noon, at dahil `yon kay Xyriel.

Ramdam mo ang awa sa mukha niya, na gusto niyang paligayahin si Xyriel, ha! Na sa susunod na episode, ipapakita na nga na nag-uusap na naman sila, at magsasayaw na sila.

Aliw lang ako sa linyahan ni Xyriel na ‘one night stand’ lang ang nangyari sa kanila ni Elijah. Na isang beses lang `yon, at hindi na ito makakaulit sa kanya.

Bongga, di ba?

