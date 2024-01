Vilma kinumpirma pagiging Secretary of Finance ni Ralph

Biglaan lang ang phone patch interview namin ngayong Thursday sa Star for All Seasons na si Vilma Santos sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid.

May nakapagbulong na sa amin na ang mister niyang si Congressman Ralph Recto na ang bagong Secretary of Finance ng administration ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr.

So tinanong namin si Ate Vi tungkol doon.

In fairness, kinumpirmado naman niya na mauupo bilang secretary ng Department of Finance (DOF) ang kanyang mister.

Tanong nga namin kay Ate Vi, bukod sa kaarawan ng kanyang mister (January 11), ay pwede na rin ba naming batiin ang kanyang mister na uupong Finance Secretary?

Dahil nga sa pagmamahal sa amin ni Ate Vi ay hindi na siya tumanggi at kinumpirma niyang manunumpa na si Ralph bilang kalihim ng DOF.

“In fact, manunumpa siya tomorrow (January 12) bilang bagong Secretary of Finance under the administration of President Ferdinand Marcos Jr.,” sey ni Ate Vi.

Buong pamilya nga raw nila ay sasama sa panunumpa ni Ralph.

Sabi pa ni Vilma, ang pagiging magaling na ekonomista ng kanyang mister ang naging dahilan kung bakit pinagkatiwalaan ito ni Pres. Marcos para maging Finance Secretary.

Sinabi rin ni Ate Vi na tulungan siyang magdasal na huwag bigyan ng negative vibes ang kanyang mister sa pag-upo nito bilang kalihim ng DOF.

Bongga!

(Jun Lalin)