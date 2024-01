Vice ‘di binasura si Awra

Marami ang natuwa sa pinost ni Awra Briguela na pictures nila ng kanyang Meme Vice Ganda sa kanyang social media accounts.

Sa caption ni Awra, sinabi niyang, “Celebrating my first week of the year with my lovely mother.”

Ikinatuwa naman ng fans ni Awra ang post niya.

Sabi ng marami, nangangahulugan lang daw na hindi ibinasura ni Vice si Awra kahit nasangkot ang alaga sa isang gulo sa Poblacion, Makati City na dahilan ng pagkakakulog nito.

Nakakatuwa nga raw na nakasuporta pa rin si Vice kay Aura.

May iba naman na nakausap namin na nagsabing sana maging visible uli si Awra sa kanyang acting career ngayong 2024.

Sana raw ay mahanapan ni Vice ng magagandang project si Awra.

At ang isang showbiz insider nga na nakausap namin ay nagsabing sana ay mabigyan ng chance ni Vice na makasama si Awra sa ‘It’s Showtime’.

“Maganda kung maisasama si Awra sa ‘It’s Showtime’. Magandang exposure ‘yon para sa alaga ni Vice,” sey ng katsikahan namin.

In fairness daw kay Awra, kahit nasangkot ito sa gulo sa isang bar sa Poblacion ay mukhang behaved na ito ngayon.

So puwede raw bigyan ng second chance si Awra.

‘Yun na!

(Joanna Maling)