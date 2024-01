Kinumpirma ng US Embassy sa Maynila ang biniyaheng langis mula Pearl Harbor sa Hawaii patungong Subic, Zambales.

“We can confirm that the Yosemite Trader, a commercial tanker, is currently in the vicinity of Subic Bay, Philippines in order to transfer clean fuel from the US military facility at Red Hill, Pearl Harbor, Hawaii, to a commercial storage facility at Subic Bay,” saad ni US Embassy spokesperson Kan-ishka Gangopadhyay sa isang statement nitong Huwebes.

“This is one of multiple shipments of safe, clean fuel from the Red Hill facility to other locations in the Paci¬fic. All arrangements for the transfer and storage of this fuel were made through the proper channels, using established logistics contracts with Philippine commercial entities,” dugtong pa niya.

Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang spokesperson tulad ng katanungan kung ilang litro ng langis ang ibiniyahe sa Subic.

Nauna rito ay nagbabala si Senadora Imee Marcos na posibleng nag¬hahanda ang US sa posibleng giyera kontra China kaya nag-iimbak ng langis sa Pilipinas.