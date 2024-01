Tribute kay Gloria Romero star-studded

Sa February 28 magaganap ang tribute sa isa sa kinikilalang Queens of Philippine Movies na si Miss Gloria Romero.

Ang former actress na si Daisy Romualdez na malapit na kaibigan ni Tita Glo ang producer ng ‘Tribute to the Queen’ dinner show na gaganapin sa Centennial Hall Manila ng Manila Hotel.

Si Johnny Manahan o mas lalong kilala sa tawag na Mr. M ang magdidirek ng nasabing dinner concert.

Sabi ni Tita Daisy, hindi raw alam ni Tita Glo na si Mr. M ang magdidirek sa pa-tribute nila sa kanyang kaibigan.

“Secret ‘yon. Tiyak na mata-touch si Glo kapag nalaman niya sa dinner show mismo na si Mr. M ang direktor sa pa-tribute sa kanya.

“Ang tagal ding nagkasama nina Glo at Mr. M sa ‘Palibhasa… Lalake’ ng ABS-CBN. For sure magiging very happy si Glo.

“Si Mr. M sobrang happy na siya ang mamamahala ng pa-tribute kay Glo,” tsika ni Tita Daisy.

Naikuwento rin ni Tita Daisy na hindi niya napa-“oo” agad si Tita Glo sa pa-tribute na ‘yon.

Noong una raw ay sinabi ng premyadong aktres na huwag na lang. Retired na rin kasi si Tita Glo sa showbiz at hindi na masyadong lumalabas.

“Pero mismong si Maritess (Gutierrez, anak ni Tita Glo) ang nagsabing sige lang, i-convince ko si Glo. Siyempre, Jun Lalin, alam mo naman na best friend ko si Glo. Talagang malapit ako kay Glo kaya na-convince ko siya,” kuwento ni Tita Daisy.

Magiging star-studded ang tribute dinner show para kay Tita Glo dahil kuwento pa sa amin ni Tita Daisy, ang dami na niyang kinausap na singers, stars para maging bahagi ng event na ito.

“May iba nga nalaman na may tribute dinner show for Glo, tumawag pa sa akin at nagsabing magge-guest. Ang daming kakanta, mga sikat talaga, gusto talaga nila na maging part ng tribute kay Glo.

“Nakaka-touch. Ang dami talagang nagmamahal kay Glo,” pahayag pa ng producer ng tribute dinner show para sa premyadong aktres.

Marami sa mga magpe-perform sa tribute dinner show for Tita Glo ay mga nakatrabaho niya sa pelikula at TV shows.

Tiyak daw na babaha ng stars, singers na nagmamahal kay Tita Glo sa event na ito, ha!

So bongga!

(Jun Lalin)