Mga ka-Misteryo masamang pangitain ba na napugutan ng ulo ang rebulto ng Sto. Niño?

Yan ang katanungan at paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Omer ng Caloocan ay nagkuwento sa Misteryo tungkol sa karanasan ng kanyang ina nang maniwala sa rebulto ng Sto. Niño na sumasayaw.

Misteryo: “Paano ba ang nangyari? Pero teka saan ba nakuha ng mother mo yung sumasayaw na Sto. Niño?”

Omer: “Ibinigay ng anak ng isang kaibigan niya ang Sto. Niño. Noong una ayaw pa niyang maniwala na sumasayaw ito kaya excited siya nang umuwi sa bahay. Pagdating sa bahay ipinakita pa niya sa akin yung Sto. Niño.”

Misteryo: “Nakita mo bang sumayaw yung Sto. Niño? Paano ang pagsayaw niya?”

Omer: “Nakapatong sa palad niya yung Sto. Niño at yun kitang-kita ko gumalaw siya at samayaw. Tinignan ko ngang mabuti baka naigagalaw lang ng nanay ko yung rebulto o kaya may mechanical design yun. Wala akong makitang artificial kasi solid na ivory yung Sto.Niño.”

Misteryo: “So paano ang sayaw niya? Paikot-ikot ba sa palad ng mother mo?”

Omer: “Hinahawakan lang niya yung rebulto at erratic ang movement. Sideways then back & forth ganun kaya nga nag-doubt ako. Pero mukhang genuine nga. Totoo ba yun? Saka totoo bang Sto. Niño yung sumasayaw na yun?”

Misteryo: “Pero teka bago ko sagutin yan. Paano napugutan ng ulo yung Sto. Niño?”

Omer: “Sumasayaw yung Sto. Niño then bigla itong nabitawan ng nanay ko ayun putol ang ulo. Malas ba yun? Dinala namin sa simbahan hindi tinanggap kaya ibinaon namin sa lupa.”

Kung malas o bad omen ang nangyari sa Sto. Niño ay nasa paniniwala na yan ng tao.

Kung totoo ang pagsayaw ng rebulto ng Sto. Nińo maaaring gawa ito ng spirit pero hindi ko masabi kung si Sto Nino nga yun kasi pwedeng ibang spirit ang may gawa nito. Pero kung ganun ang paniniwala ng may-ari hayaan na lang natin kasi nagpapalakas Ito ng pananampalataya sa Diyos.

