San Miguel tatagayin No. 2 spot, Bennie Boatwright kakamada

Mga laro ngayong Biyernes:

(Smart Araneta Coliseum)

4:00pm – SMB vs Blackwater

8:00pm – Meralco vs Terrafirma

DESIDIO si Bennie Boatwright na ikampay ang San Miguel Beer nang mas malalim pa sa playoffs ng PBA Commissioner’s Cup.

“I’m excited to be here,” deklarasyon ng import na pumalit kay Ivan Aska. “I’m hearing all about the (SMB) tradition. This team has a lot of accolades over the past years and I’m glad to be part of it and make a run in the playoffs.”

May karapatang magyabang ang 27-year-old, sinilaban ng career-high 51 points mula 7 for 13 shooting sa tres ang Terrafirma nang ilampaso ng Beer 132-110 noong Linggo.

Sa 7-3 card, kabuhol ng Beer ang Ginebra at Meralco sa 3rd-5th. Aangat ang San Miguel kapag kinolekta ang fifth straight win kontra Blackwater sa first game ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Pwedeng magkabuhol-buhol ang Phoenix (8-2), Gins, Bolts at SMB pagkatapos ng 11-game eliminations pero uupuan ng hukbo ni coach Jorge Gallent ang No. 2 – sa likod ng Magnolia (9-2) – dahil sa mas mataas na quotient. Tinalo ng Beermen ang tatlo.

Isa pang magiging sakit ng ulo ng mga makakatapat ng San Miguel sa playoffs ay ang balik ni June Mar Fajardo mula wrist injury.

Noong isang linggo pa ay inilagay na sa active list ang seven-time MVP, huling naglaro noong November 29. Go-signal na lang ng doktor ang hinihintay, posible nang makalaro si Fajardo kontra Bossing.

May Terrence Romeo, CJ Perez, Jericho Cruz at Don Trollano pa ang Beer.

(Vladi Eduarte)