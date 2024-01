Makakaasa ang Indonesia ng patuloy na suporta at magandang relasyon sa Pilipinas kahit nalalapit na ang pagtatapos ng termino ni Indonesian President Joko Widodo.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kay President Widodo sa Malacañang kaugnay sa nakatakdang eleksiyon sa Indo-nesia at pagbaba sa puwesto ni Widodo.

Ayon sa presidente, mananatili ang matatag sa relasyong bilateral ng Pilipinas at Indonesia at umaasang ipagpapatuloy ng papalit kay Widodo ang momentum ng partnership na nasimulan ng dalawang bansa.

“I assure you that the Philippines will remain committed to working closely and actively with Indonesia as we nurture our bonds of kinship and ele-vate our relarions to new heights,” anang pangulo.

Sinabi pa ni Pangulong Marcos Jr. na hihingin pa rin nito ang tulong ni Widodo kahit wala na ito sa puwesto sakaling hihingin ng pagkakataon

Mainit aniya ang naging pagtanggap ng Indonesian President sa kanila ni First Lady Liza Araneta noong bumiyahe sa In-donesia noong September kaya ibinabalik niya ito sa kanyang tatlong araw na official visit sa bansa.

(Aileen Taliping)