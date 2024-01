Paraan para gumanda kurba ng balakang

Ang hip dips ay kurba sa gilid ng legs mula sa balakang.

Nasa porma ng katawan ng tao kung nababagay ito o hindi dahil may binabagayan ang hip dips.

Para makakuha ng magandang pigura na mala-model o beauty queen, kailangang mag-focus sa healthy diet, magkaroon ng regular cardiovascular exercises, at well-rounded hip strengthening regimen para sa magandang kurbada.

Ang `hip dip’ ay tinatawag din na `violin’ o `hourglass’ hips, na isang kakaibang kurba ng binti.

Masasabing normal naman sa isang tao ang may hip dip dahil nagpapalakas ito ng appeal sa isang tao, lalo na sa babae.

Kapag malaki ang binti ay kadalasang nagkakaroon ng hip dip na bumabagay naman sa kurba ng katawan at nagpapalakas pa ng appeal dahil pansin dito ang hubog ng katawan.

Maraming klase ng kurba mayroon sa katawan ng isang tao. Mayroong love handles o bilbil na nasa waist area at may hip dips na nagbibigay naman ng kurba sa mga malalaking balakang.

Kadalasang nagkakasakit ng cardiovascular disease, dementia, asthma at cancers ang mga nagpupumilit na pumayat kaya kung nais na makamit ang magandang kurba ay disiplinahin ang sarili at kumain ng masustansyang pagkain at magkaroon ng regular na ehersisyo.

(Vick Aquino)