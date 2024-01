Pagpapahalaga sa nutrisyon, kalusugan ng bawat Pilipino

Sa Pilipinas, hindi maikakaila ang mga hamong kinakaharap natin sa aspekto ng kalusugan at nutrisyon. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga mahihirap, ay patuloy na nakakaranas ng gutom at mga suliraning pangkalusugan. Bilang inyong lingkod-bayan at chairperson ng Senate Committee on Health, isa sa aking mga pangunahing adhikain ay ang pagpapabuti ng estado ng nutrisyon sa bansa, lalo na sa mga may sakit, mahihirap at pinakanangangailangan.

Ang nutrisyon ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng access sa sapat, ligtas, at masustansyang pagkain para sa lahat. Sa kasamaang palad, marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakamit ang pang-araw-araw na pangangailangan sa nutrisyon dahil sa iba’t ibang mga hadlang tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, at limitadong kaalaman sa tamang pagkain.

Ang pagpapahusay sa nutrisyon ay isang pangunahing hakbang tungo sa pagkakaroon ng malusog at produktibong mamamayan. Ito ay pundasyon sa pagbuo ng mas matatag at masaganang bansa. Kaya naman, isa sa aking mga inisyatibo ay ang pagtataguyod ng mga programa na naglalayong palakasin ang seguridad sa pagkain at nutrisyon sa bansa.

Sa nakalipas na linggo, ipinagpatuloy ng aking Malasakit Team ang feeding program o ‘palugaw’ sa iba’t ibang ospital sa buong Pilipinas. Kasama sa mga ospital na ito ay ang National Kidney and Transplant Institute at Philippine Heart Center sa Quezon City, Batangas Medical Center, Pasay City General Hospital, at Ospital ng Parañaque. Kabilang din sa mga ospital na nakilahok ay ang Angel Salazar Memorial Hospital sa Antique, San Pablo General Hospital sa Laguna, Margarito A. Duavit Memorial Hospital at Cainta Municipal Hospital sa Rizal, Dr. Rafael S. Tumbokon Memorial Hospital sa Aklan, at Cebu City Medical Center.

Kasama rin sa listahan ng mga ospital na aming napuntahan ay ang Philippine General Hospital sa Maynila, Taguig-Pateros District Hospital sa Taguig City, PNP General Hospital at Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, Rizal Medical Center sa Pasig City, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Roxas Memorial Provincial Hospital sa Capiz, at ang Eversley Childs Sanitarium & General Hospital sa Cebu.

Sa aming pagbisita roon, nakapagbigay kami ng masustansyang pagkain sa mga pasyente at mga kaanak na humingi ng medical assistance sa Malasakit Centers sa mga nabanggit na ospital. Kinamusta rin namin ang kalagayan nila lalo na ang mga may sakit, sinikap na matulungan pa sila lalo, at nag-iwan ng ngiti bilang pagmamalasakit sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Kasama rin sa mga nabigyan ng pagkain ay mga medical frontliner na aming pinuri para sa kanilang sakripisyo at patuloy na serbisyo.

Naniniwala ako na sa bawat taong ating natutulungan, tayo ay nakakatulong sa paghubog ng mas malusog at mas produktibong kinabukasan para sa ating bansa. Ngunit hindi lamang sa pamahalaang nakasalalay ang responsibilidad na ito. Mahalaga rin ang papel ng bawat isa sa atin – mula sa mga lokal na pamahalaan, mga pribadong sektor, hanggang sa bawat pamilyang Pilipino.

Lahat tayo ay may tungkulin na mag-ambag sa pagpapabuti ng estado ng nutrisyon sa ating bansa. Mula sa simpleng pagtatanim ng gulay sa bakuran, pagtuturo ng tamang pagkain sa ating mga anak, hanggang sa pagsuporta sa mga lokal na magsasaka at produktong agrikultura – lahat ng ito ay makakatulong sa ating layunin.

Samantala, patuloy naman ang aking Malasakit Team sa pamamahagi ng iba’t ibang uri pa ng tulong sa ating mga kababayang nangangailangan.

Tumulong tayo sa mga naging biktima ng sunog gaya ng isang residente ng Polomolok, South Cotabato; 48 sa Navotas City; 15 sa Malabon City; anim sa General Santos City; 263 sa Brgy. Tugbungan, Zamboanga City; at 61 sa Angono, Rizal.

Namahagi rin tayo ng dagdag suporta sa 119 na residente ng Maitum, Sarangani Province; 23 sa Cotabato City; 11 sa Surallah at Sto. Niño, South Cotabato; 36 sa Aleosan at Alamada, North Cotabato; at 11 sa General Santos City. Bukod ito sa tulong mula sa National Housing Authority na napamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng programang ating isinulong noon para may pambili ng pako, yero, semento at iba pang materyales pampaayos ng bahay ang mga naging biktima ng sakuna.

Dumalo rin ang aking team sa groundbreaking ceremony para sa bagong outpatient department building ng Dr. Jorge P. Royeca City Hospital sa General Santos City, isang proyekto na sinuportahan nating maisulong. Dumalo rin kami sa groundbreaking ng itinatayong Super Health Center sa Malapatan, Sarangani Province, at inauguration naman ng isang Super Health Center sa Brgy. Ampayon, Butuan City.

Bilang inyong senador, gagawin ko ang aking makakaya upang mapalaganap ang kahalagahan ng nutrisyon at seguridad sa pagkain. Magkakatuwang tayo sa pagtahak sa landas tungo sa isang malusog, masagana, at mas maunlad na Pilipinas. Ang ating hangarin ay sikaping mabigyan ang bawat Pilipino ng sapat na nutrisyon at maayos na kalusugan. Tandaan natin na katumbas ng kalusugan ay buhay ng bawat Pilipino.