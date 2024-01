Pagkatapos maglabas ni Sarah: Richard inudyukang i-display rin bahay

Nakakaaliw lang ang ibang mga marites o ang mga tsismoso’t tsismosa, ha!

Pagkatapos ngang mag-post ni Sarah Lahbati ng pictures ng bahay na lilipatan nito ay may mga nag-uudyok naman kay Richard Gutierrez na i-post ang pictures ng bahay niya.

May ibang press din ang inuusisa kami kung totoong lumipat na ba ng bahay si Richard at kung ‘yung malaking aquarium na inilabas namin dito sa Abante ay parte ng nilipatang bahay ng aktor?

Naku, my lips are sealed. Hintayin na lang nila kung may ipo-post ba si Richard.

Na kung matutupad ang wish ng mga marites na maglabas si Richard ng pictures ng bahay niya, ha!

May iba rin ang nagsasabing obvious naman na lumipat na ng bahay si Richard dahil lumabas nga ang tsikang abala siya sa pag-aayos ng kuwarto ng mga anak niyang sina Zion, Kai.

Anyway, noong kausap namin si Annabelle Rama kahapon ay nagtanong kami kung bakit hindi nagre-reply si Richard sa text namin.

Sagot ni Bisaya, “Inihatid si Zion sa school.”

Nang makausap naman namin su Richard ay nabanggit niya na magkaka-bonding sila ng kanyang mga anak.

Sinasamantala nga ni Richard ang bonding moments niya kina Zion, Kai habang hindi pa siya nag-i-start ng work sa bago niyang serye sa ABS-CBN.

Sobrang happy nga ni Richard kapag kasama niya ang kanyang nga anak.

‘Yun na!