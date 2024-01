Minero nagsiga sa tunnel, tsugi

WALA ng buhay nang matagpuan ang isang minero sa loob ng nasa 20 talampakang lalim ng tunnel sa Hinoba-an, Negros Occidental noong Martes.

Kinilala ng pulisya ang biktima na si Ignacio Ortega, 42-anyos, taga-Toboso pero pansamantalang naninirahan sa kanyang pinsan sa Barangay Talacagay sa bayan ng Hinoba-an.

Sa ulat na ipinadala ni Police Major Jaynick Bermudez, hepe ngHinoba-an Municipal Police Station (MPS) sa

Negros Occidental Police Provincial Office (PPO), bago ang insidente ay nagpadi­ngas ng bato ang biktima at pinsan nito sa loob ng tunnel sa Sitio Arum, Barangay Talacagay, Hinoba-an,gamit ang ­uling noong Enero 8.

Matapos itong masilaban, lumabas agad ang magpinsan dahil sa kapal ng usok mula sa siga.

Kinabukasan, bumalik umano ang biktima sa tunnel na patuloy sa pag-usok.

Nang hindi pa ito lumalabas noong tanghali, pumasok sa tunnel ang pinsan nito at nakita rito ang biktima na nakahanduday. Agad niya itong inilabas at dinala sa ospital pero idineklara itong dead on arrival ng mga doktor dahil sa suffocation.

Iniimbestigahan na kung bakit nagsiga ang magpinsan sa tunnel. Ilegal din umano ang pagmimina sa lugar na sobrang masukal.

(Edwin Balasa)