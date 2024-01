Mika Reyes magrerekober sa injury, Majoy Baron malaki papel sa PLDT

HAHALINHINAN ni dating collegiate MVP at ASEAN Grand Prix Best Middle Blocker Mary Joy “Majoy” Baron ang pwestong pansamantalang babakantehin ni Mika Aereen Reyes para sa PLDT High Speed Hitters sa pagbubukas ng 7th season ng Premier Volleyball League sa susunod na buwan.

Ayon sa report ay nakatakdang sumailalim sa ikalawang operasyon ang 6-foot middle blocker na si Mika sa kanyang balikat na minsang inoperahan noong isang taon matapos ang kampanya sa first All-Filipino Conference noong Marso.

“Majoy’s arrival is very timely because Mika is still recovering from a shoulder injury,” wika ni PLDT head coach Rald Ricafort sa isang report.

Hindi maitatangging malaki ang nakuhang karanasan at kaalaman ng 28-anyos mula Concepcion, Tarlac na si Baron sa sistemang iminulat ni coach Ramil De Jesus sapol nang mapabilang ito sa championship run ng De La Salle University Lady Spikers para kunin ang three-peat mula 78th hanggang 80th season ng UAAP, hanggang sa mapabilang ito sa F2 Logistics Cargo Movers noong 2016 hanggang noong isang taon.

Magagammit nang husto ng 5-foot-11 middle hitter ang kanyang malawak na kaalaman sa High Speed Hitters na umaasa ring matututunan nang mabilis ang sistemang papatakbuhin ng one-time PVL champion na si Ricafort upang makuha ang kauna-unahang podium finish sa liga sapol nang sumali noong 2021 Open Conference.

“I’m coming into the PLDT team as a student of the sport. Hopefully, I ace this challenge as well,” saad ni Baron na makakasama rin sa powerhouse line-up ang mga dating kakampi sa F2 Logistics na sina Kim Fajardo at Kim Kianna Dy, gayundin sina Fiola Ceballos, Jules Samonte, Honey Royse Tubino, Dell Palomata, Rachel Austero, Lut Malaluan, Jessey De Leon, Kath Arado, Filipino-Canadian Savannah Davison at ang magbabalik na si Jovy Prado.

Todo na sa matinding pagsasnay ang High Speed Hitters patungo sa bagong kumperensiya na sinasabing magbubukas sa Pebrero 17, para mahigitan ang fifth-place finish sa nagdaang kumperensiya nang mabigong makapasok sa semifinal round. Noong nagdaang 2023 Invitational tourney ay nagtapos rin ito sa ikalimang pwesto at fourth place sa first All-Filipino nang talunin ng F2 Logistics sa battle-for-third place.

Isa sa mga maaasahang defender at quick hitter ang UAAP 79th Season MVP 2019 ASEAN GP Best Middle Blocker na si Majoy bilang miyembro ng national team, gayundin ang makailang ulit na parangal sa kanyang posisyon at kampeonato sa professional league, kung saan nanalo itong MVP noong 2019 Philippine SuperLiga Invitational Conference kasama pa ang limang kampeonato para sa Cargo Movers sa nabuwag ng PSL.

(Gerard Arce)