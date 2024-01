Nais ng isang party-list na ipasiyasat kung nabudol ang mga tsuper sa PUV modernization program dahil inoobliga silang isuko ang prangkisa ng jeepney at mag-consolidate.

Sinabi ni Kabataan Rep. Raoul Manuel na base sa paha¬yag ni Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) spokesperson Mody Floranda noong Dec. 23, ilang miyembro ng grupo ang nalansi nang mag-fill up ng form para raw makapagpatuloy ng pasada sa 2024.

“Kitang-kita rito na sapilitan ang pagtulak ng franchise consolidation. Hindi dapat niloloko ang mamamayan para lang magpatupad ng pa-takaran. Gawaing sindikato ito. Meron kayang nakukuha ang mga ahente ng mapanakot na scam na to? Dapat imbestigahan ang insidente na ito,” diin ni Manuel sa hearing ng House Committee on Transportation noong Miyerkoles.

Hindi naman nagbigay ng ebidensiya ang kongresista na scam ang jeepney modernization.

Wala pang pahayag ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa akusasyon ni Ma-nuel.

Nagbabala na ang LTFRB na simula Pebrero 1, huhulihin na nila ang mga jeepney na hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng PUVMP.

Matatandaang pinalawig hanggang Enero 31, 2024 ang deadline sa consolidation upang makahabol ang ibang tsuper at operator.

(Eralyn Prado)