Malagim na aksidente! Hineteng si Kiko Tuazon nahulog sa kabayo, patay

NAGLULUKSA ang bayang karerista nang mabalitaang namatay si jockey Francisco “Kiko” A. Tuazon nang malaglag ito sa kabayong einasakyan sa karera niyong Miyerkoles ng gabi sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Kilala sa tawag na FA Tuazon, sinakyan nito ang kabayong si Wild Eagle sa race 4 ng Philracom Rating Based Handicapping System kung saan ay humarurot agad ang kabayo sa unahan sa largahan.

Sa unang ikutan ay nakitang nagkaproblema si FA Tuazon sa tapakan kaya lumaylay ang paa nito habang tumatakbo si Wild Eagle.

Papalapit sa kalagitnaan ng karera kung saan ay lamang si Wild Eagle ng apat na kabayo sa mga humahabol ay nalaglag si FA Tuazon at nasagasaan pa ng isang kabayo.

Makalipas ang ilang oras ay nabigla at nayanig ang bayang karerista sa sinapit ni FA Tuazon.

Isa si Tuazon sa masasabing mahusay na hinete, may dedikasyon at may sportsmanship kaya naman sa halos dalawang dekada nitong pagsakay ay hindi siya basta-basta makakalimutan sa industriya ng karera.

“The Philippine Racing Commission, along with the entire horse racing community, deeply mourns the untimely passing of jockey Francisco “Kiko” A. Tuazon, aka FA Tuazon. A revered and cherished figure in the sport, jockey FA Tuazon has left an indelible mark on the track, and in our hearts,” ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine Racing Commission na pinamumunuan ni Chairman Aurelio De Leon.

“With a career spanning more than two decades, he exemplified the epitome of skill, dedication, and sportsmanship. He exhibited extraordinary courage in his final moments. His commitment to the sport, even in the face of adversity, reflects the true spirit of a seasoned jockey.”

“Beyond the racetrack, jockey FA Tuazon was known for his kindness, humility, and camaraderie. His legacy extends far beyond the victories he secured, touching the lives of those who had the privilege of knowing him. May he find eternal peace in the great racetrack beyond,” ayon pa sa Philracom.

Noong Oktubre, 2023 ay iginiya ni Tuazon sa panalo si Mommy’s Love sa naganap na Klub Don Juan De Manila (KDJM) Juvenile Stakes Race.

Nasilayan ng mga karerista ang husay ni Tuazon sa pagdadala ng kabayo kaya nanalo si Mommy’s Love na pag-aari ni JA Rabano.

Dahil sa sinapit ni Tuazon, tatatak sa isipan ng mga karerista na mahirap ang buhay ng isang hinete, nakatapak ang isang paa nila sa hukay tuwing rerenda sila sa karerahan.

(Elech Dawa)