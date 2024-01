Lakers kontra Suns, pahirapan pustahan

BAHAGYANG nakalalamang ang Los Angeles Lakers sa dibidendo pagharap nila sa Phoenix Suns ngayong Biernes (Huwebes ng gabi sa Amerika) sa 2023-2024 NBA regular season game kaya inaasahang mahihurapan ang mga mamumusta.

May odds na 1.85 ang ‘Purple and Gold’ ni basketball superstar LeBron James laban sa 2.00 ng tropa ni Kevin Durant na Suns.

Ayon sa mga NBA bettor, magandang pustahan ang Phoenix dahil dehado ito pero malaki ang tsansa dahil may Durant at Devin Booker na ipinagmamalaki, liyamado ang Lakers dahil bukod kina four-time MVP James at Anthony Davis ay may home court advantage ang mga ito.

Mas didikit ang dibidendo kapag may plus 1.5 ang Phoenix, sila na ang magiging liyamado (1.88) at bahagyang dehado ang Lakers (1.96) nasa pang-siyam ang Lakers sa Western Conference tangan ang 19-19 record, habang pangwalo ang Suns na hawak ang 19-18 kartada.

(Elech Dawa)