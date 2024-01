Kawhi Leonard binigyan ng ektensiyon, Paul George itatali rin ng LA Clippers

SINIGURO ng Los Angeles Clippers na wala ang pangalan ni Kawhi Leonard sa 2024 free agent market.

Binasag ng Clippers ang balita nitong Miyerkoles na itatali nila sa contract extension ang two-time NBA Finals MVP.

“We’re thrilled to continue our relationship with Kawhi. He is an elite player, a terrific partner and a relentless worker who knows how to win and makes it his first priority,” bahagi ng surprise statement ni Lawrence Frank, ang president of basketball operations ng Clippers.

May $48.8 million option si Leonard, 32, sa 2024-25 – ang final season ng kanyang four-year, $176.3 million extension na pinirmahan sa LA noong 2021.

Iniulat ni Shams Charania ng The Athletic na fully guaranteed three years ang bagong deal na nagkakahalaga ng $152.4M, walang player option.

Sa hiwalay na ulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN, tuloy din daw ang “extension talks” ng Clippers at Paul George, ang co-star ni Leonard. May $48.8M option din si George sa 2024-25, at pwedeng maging free agent pagkatapos ng season.

Samantala, nagkalat sa sariling balwarte sa San Francisco ang Golden State Warriors, tumikim ng nakakahiyang 141-105 talo sa visiting New Orleans Pelicans nitong Miyerkoles.

Nagsumite ng 21 points, 9 rebounds at 2 steals si Jonas Valanciunas para pangunahan ang New Orleans.

Kuwestiyonable bago ang laro si Zion Williamson (bruised right quadriceps) pero nag-start at nag-ambag ng 19 points, 5 rebounds at 7 assists sa loob ng 30 minutes.

Sumabay ng 21 points si Moses Moody para sa Warriors, 15 markers at 6 dimes kay Stephen Curry at may 13 points si Klay Thompson. Hindi pa rin naglaro si Draymond Green na galing 12-game suspension.

Wala din si veteran playmaker Chris Paul, may bali ang kaliwang hintuturo.

(Vladi Eduarte)