Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 12, 2024 – Biyernes

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 9 B Fit And Fabolous, 6 Artsev, 3 Beltuna, 5 Star Of The Future

R02 – 2 Arigato, 4 Daginding, 1 Full Payment, 6 Double Rock

R03 – 3 Coal Digger, 5 Go Gee Go, 4 Cool Mom, 1 Diamond Story/Kentucky Rain

R04 – 9 Daily Burn, 4 Full Control, 1 King Hans, 7 Full Combat Order

R05 – 3 California King, 1 Money For Gabriel, 2 May Ten, 10 Agaron

R06 – 6 Namaskar, 1 Blue Mist, 8 Laguna De Bay, 10 Jade’s Treasure

R07 – 9 Eutychus, 4 Noble Touch/Mahusayay, 1 Atomic Bomb, 6 Sun Dance

R08 – 7 Heroes Of Caloocan, 10 Tatler Story, 13 Giaann Tsie, 6 Compassion

Solo Pick: Daily Burn, Eutychus

Longshot: B Fit Amd Fabolous