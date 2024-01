JCBL aabangan

ISANG bagong liga na naman ang ating aabangan para sa ating mga kabataan.

ito ay ang JCBL o ang Junior City Ballers League na ang tanging layunin ay tulungang tuparin ang mga pangarap ng ating kabataan.

Ang nasabing liga ay magbubukas ng apat na dibisyon tampok ang 13-under (born 2011), 15-under (born 2009), 17-under (born 2007) at 19-under (born 2005) division.

Magkakaroon ang torneo ng full production set-up with live stream, courtside reporting, action photos, video highlights, quarterly live stats at mga replay.

Ito po ay pangungunahan ni coach Mikel Perey (league owner) na sasamahan pa ng mga batikan at kilalang mga mahuhusay na organizers na sina coach John Cardel, coach Jay Cruz at ng inyong lingkod coach Mark Herrera.

Para sa mga katanungan, narito po ang ating contact person na si league owner Mikel Perey (0915-2935338) at kumontak sa

league secretariat email na juniorcityballersleague@gmail.com.