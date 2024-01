Importante nga ba ang halaga ng singsing sa engagement proposal?

UMAATIKABO ang mga sunud-sunod na pasabog ng Ultimate Kengkoy Duo sa Kalogan! Kasama niyo pa rin ang Pambansang Pantanggal Umay, Marc Logan at Sassy Beshy, DJ Malen Dy (Dats Me!)

Noong Lunes, January 8, 2024 ay napag-usapan natin ang viral post ng isang future bride kung saan nakaramdam siya ng pagka dismaya nang makatanggap ng 299 pesos na engagement ring. Inupuan ito ng KaLogs kasama ang Life Coach na si Coach Kiko Javier.

Ayon kay Coach Kiko, hindi dapat natin husgahan ang naramdaman ng bride dahil aminado naman ito na mali ang nararamdaman at ito at ang post ay usapang pagpapahalaga o value.

“Maybe she’s expecting more value. Kanya po yun so we cannot judge. Sinabi niya 8 years na sila (so ang gusto niya) e yung pinag isipan.. may value”

Dagdag pa niya, kanya kanya ang pagpapahalaga ng tao. Maaaring malaking bagay para sa letter sender ang engagement ring kaya nagkaramdam ito ng pagkadismaya.

“It’s her life. It’s her story. It’s her value.”

Napaka importante umano ng komunikasyon sa isang relasyon at mainam na gawin ito sa tamang pagkakataon. Ayon kay Coach Kiko, maraming relasyon ang hindi nagiging successful dahil sa hindi magandang komunikasyon.

“Better Communicate at the right time. Baka pag dineretso, mapahiya naman. More relationships fail due to failed communication. Kapag di maganda ang communication natin, believe me, palagi na lamang tayo magbabase sa assumptions. And most likely we’ll have the wrong assumptions.”

Natutuhan natin sa KalyeTok na ang purpose ng relasyon ay ang pagtutulungan ng bawat isa sa paraan ng tamang komunikasyon. Idiniin din ni Coach Kiko na hindi singsing ang pinaka importante sa isang binubuong relasyon kundi pagmamahal, respeto, at pag-unawa sa isa’t isa.

“No. This ring is only material..Pinaka mahalaga sa relasyon ay TRUE LOVE, RESPECT, and UNDERSTANDING. It matters pero mas mahalaga ang totoong pagmamahalan”

